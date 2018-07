Onze nouveaux espaces de cérémonies non confessionnelles aménagés en Wallonie

(Belga) A la suite de l'appel à projets lancé en octobre dernier par la ministre wallonne des Pouvoirs publics, Valérie De Bue, 11 nouveaux lieux de cérémonies non confessionnelles seront aménagés en Wallonie d'ici 2020, que ce soit par la réaffectation d'édifices communaux internes aux cimetières ou par l'implantation de structures légères.

A l'heure actuelle, plus d'une centaine de communes wallonnes ont indiqué ne pas disposer de ce type d'espaces non confessionnels alors que "toutes les familles, qu'elles soient d'une confession ou d'aucune, devraient pouvoir disposer d'un lieu permettant de faire leur deuil sereinement", a estimé la ministre, présente ce jeudi après-midi à Philippeville où un espace non confessionnel doit voir le jour. Parallèlement, 44 projets ont été sélectionnés en matière de mise en conformité et d'embellissement des cimetières (aménagement ou agrandissement d'ossuaires et structures cinéraires, destinées à accueillir les cendres des défunts), dont 20 dans le Hainaut pour une enveloppe de 394.000 euros, 12 dans la province du Luxembourg pour 199.500 euros, 13 dans la province de Liège pour 170.000 euros, 6 dans le Brabant wallon pour 99.000 euros et 4 dans la province de Namur pour 80.000 euros, a précisé la ministre. Huit parcelles des étoiles, qui abritent les foetus décédés en cours de grossesse, seront également créés. (Belga)