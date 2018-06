Onze nouveaux radars vont être installés sur les routes wallonnes

(Belga) Onze nouveaux boîtiers à radar vont être installés sur le réseau routier régional wallon, a annoncé lundi le ministre en charge de la Sécurité routière, Carlo Di Antonio (cdH), dans un communiqué.

Après consultation de l'ensemble des zones de police qui ont remis diverses propositions, le ministre a entériné l'installation de dix boîtiers radars fixes dans les communes de Wavre, Bastogne, Bertogne et Léglise, ainsi que celle d'un radar feux - qui contrôle le franchissement des feux rouges et l'allure des véhicules - à Gerpinnes. Si ces boîtiers sont installés aux frais de la Région wallonne dans le cadre de sa politique de répression de la vitesse, il revient ensuite à la police d'y placer les cinémomètres - appareils de mesure - selon le principe de la tournante. Les nouveaux boîtiers seront installés sur les N40, N84, N826, N238, N4, N268, N239 et N5. Le souhait est d'avertir les usagers qu'ils risquent d'être contrôlés à ces endroits qui sont des zones sensibles du réseau routier sur le plan de la sécurité routière. "Il n'est pas question de surprendre les usagers par ces contrôles mais bien de sécuriser les lieux", a précisé M. Di Antonio. En 2016, 360 radars étaient implantés sur le réseau routier wallon. "Ce nombre doit cependant être revu à la hausse" étant donné les nouvelles installations réalisées au cours des deux dernières années, précise-t-on au cabinet du ministre. (Belga)