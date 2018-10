Opération "Place aux enfants": une 23e édition axée sur les droits de l'Homme

(Belga) Près de 15.000 jeunes issus des provinces wallonnes et de Bruxelles participeront le 20 octobre à l'opération "Place aux Enfants", axée cette année sur les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Plus de 200 communes ont prévu de nombreuses activités gratuites autour du thème de la citoyenneté.

Durant cette journée, le "monde des adultes" s'ouvrira aux enfants de 8 à 12 ans par le biais de visites en entreprise, de rencontres avec des acteurs de leur commune et des ateliers créatifs axés sur la thématique de l'édition 2018, à savoir le respect et la sauvegarde des libertés. Encadrés par quelque 5.000 accompagnateurs, les jeunes échangeront et se questionneront sur la démocratie, de façon ludique et pédagogique. A Bruxelles, ils auront l'occasion de visiter la Chambre des Représentants, le Sénat, le Parlementarium et la Maison de l'histoire européenne. A Villers-la-Ville, les jeunes découvriront la Déclaration des droits de l'Homme notamment par le biais du "Droit-ball", un grand jeu proposé par Amnesty international. Du côté de La Louvière, les petits pourront s'essayer, entre autres, à un jeu de l'oie géant basé sur les droits de l'Homme, alors qu'à Charleroi, ils participeront à un jeu de rôles avec un avocat ou visiteront la tour de police, ainsi que la maison de la Laïcité. L'Association des provinces wallonnes ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale fournissent un support matériel aux communes participantes. Si la journée est entièrement gratuite, l'inscription est obligatoire. Renseignements sur www.placeauxenfants.be (Belga)