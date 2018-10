Élections provinciales: pourquoi sont-elles très importantes pour les partis en vue des élections fédérales de 2019?

Méconnues des citoyens, elles constituent un indicateur important pour les partis à un an des élections fédérales et régionales.

Ce 14 octobre, vous voterez pour des listes et candidats qui vous représenteront dans votre commune. Mais vous en ferez de même pour la province. En Belgique, tous les enfants l'apprennent en primaire, on en compte dix: Anvers, Limbourg, Flandre-Orientale, Brabant flamand, Flandre-Occidentale, Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La région de Bruxelles-Capitale n'appartient, elle, à aucune province.

Les élections provinciales sont considérées par les partis et les politologues comme une sorte de prélude aux élections fédérales (mai 2019), pour plusieurs raisons :

- Les électeurs comprennent peu les enjeux des élections provinciales, ils s'en remettent donc aux partis à l'échelon national.

- Les partis se présentent sous leur nom de parti traditionnel (et non sous d'autres listes comme aux élections communales)

- Le candidats sont peu connus, c'est le parti qui prime.

- L'arrondissement électoral des provinciales est le même que pour les fédérales

Comment fonctionnent les provinces ?

Les électeurs votent pour les conseillers provinciaux. Ce "parlement" va ensuite élire un exécutif. Le gouverneur est lui désigné par une instance supérieure. L'étendue des compétences des provinces varient. Elles agissent quand les autres pouvoirs (communal, fédéral, régional et communautaire) n'agissent pas ou quand les autres niveaux de pouvoirs leur délèguent une compétence. Les élections provinciales se font par districts, chaque district est composé de plusieurs communes.