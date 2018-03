Ouzbékistan: un journaliste libéré après 19 ans de prison

(Belga) Un journaliste ouzbek, Youssouf Rouzimouradov, a été libéré après plus de 19 ans de prison dans son pays, un record mondial, a annoncé vendredi un groupe de défense des droits de l'homme basé à Tachkent, Ezgulik. Selon le Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ), M. Rouzimouradov était le journaliste emprisonné depuis le plus longtemps au monde.

"Youssouf Rouzimouradov a été libéré de la colonie pénitentiaire 64/6 dans la ville de Chirchik près de Tachkent le 22 février. Il se sent bien", a écrit sur Facebook l'un des responsables d'Ezgulik, Abdourahmon Tachanov. M. Rouzimouradov n'a pu être joint dans l'immédiat. Ce journaliste qui travaillait pour un quotidien d'opposition interdit, Erk, avait été emprisonné en 1999 après avoir été accusé entre autres d'avoir tenté de renverser le gouvernement, des accusations montées de toutes pièces selon ses soutiens. Sa peine avait été rallongée au delà de la date attendue pour sa libération en 2014. En février 2017, l'ancien directeur de la publication du quotidien Erk, Mouhammad Berkjanov, également arrêté en 1999, avait été libéré après plus de 18 ans derrière les barreaux. Les deux journalistes exilés en Ukraine avaient été ramenés en Ouzbékistan pour y être jugés dans des conditions assimilées par leurs soutiens à un kidnapping. L'ancien président Islam Karimov, mort en septembre 2016, a dirigé cette ex-république soviétique d'une main de fer pendant 27 ans. Elu en décembre 2016, son successeur Chavkat Mirzioïev, Premier ministre de 2003 à 2016, a donné de timides signes d'assouplissement en graciant une dizaines de prisonniers politique et affirmant vouloir réformer l'économie du pays, entièrement placée sous contrôle de l'Etat. Les analystes ne s'attendent pas toutefois à le voir lancer de véritables réformes politiques. (Belga)