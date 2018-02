Oxfam - A.De Croo et Oxfam décident de faire réaliser un audit des procédures internes d'intégrité

(Belga) Le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open Vld) et Oxfam ont décidé conjointement de faire procéder à un audit externe de l'efficacité des procédures d'intégrité des trois organisations belges d'Oxfam. L'information a été communiquée lundi soir par le cabinet de M. De Croo, à l'issue d'un entretien entre le Vice-premier ministre libéral flamand et le secrétaire général d'Oxfam-Solidarité, Stefaan Declercq.

Le ministre a procédé à cet échange de vues avec le représentant d'Oxfam, le jour où l'organisation humanitaire a rendu public son rapport interne au sujet des accusations de mauvais comportements à caractère sexuel de certains de ces collaborateurs lors d'une mission humanitaire en Haïti en 2010. Le ministre a répété lors de cet entretien que la Belgique jugeait de tels agissements "totalement inacceptables". Les trois organisations belges concernées par l'audit sont Oxfam Solidarité, Oxfam Magasins du monde et son pendant flamand Oxfam Wereldwinkels. M. De Croo a ajouté qu'il voulait mettre sur pied un point de contact anticorruption et intégrité central, en concertation avec les fédérations du secteur des ONG. Il a rappelé que les directives adressées aux ONG en la matière avaient été renforcées depuis un an et demi. Dans ce contexte, l'ensemble des acteurs belges de la coopération au développement doivent élaborer un code éthique pour leurs collaborateurs. (Belga)