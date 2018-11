Pacte de l'Onu sur les migrations: "Les quatre partis sont nécessaires pour prendre une décision", souligne Jan Jambon

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel ne pourra pas approuver le pacte de l'ONU sur les migrations contre la volonté de l'un des partenaires de la coalition, a affirmé lundi le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) dans l'émission De Ochtend (VRT). "Les quatre partis sont nécessaires pour prendre une décision", a-t-il déclaré, en soulignant toutefois que la N-VA ne souhaite pas faire tomber le gouvernement.

Le fédéral tente actuellement de trouver une position commune sur le pacte de l'ONU, que le MR, l'Open Vld et le CD&V entendent signer alors que la N-VA continue de s'y opposer. Une division qui pourrait faire tomber le gouvernement Michel. "Ce n'est pas l'objectif", a assuré ce lundi Jan Jambon. "Le gouvernement a déjà été confronté à des situations difficiles et s'en est sorti à chaque fois. Notre objectif n'est pas de faire tomber le gouvernement mais de contrôler les conséquences du pacte", a-t-il encore indiqué. Sur Bel RTL, le président du MR, Olivier Chastel, a de son côté redit que les libéraux francophones "soutiennent pleinement" l'intention de Charles Michel d'approuver le pacte mondial sur les migrations. "La seule inspiration de la politique migratoire fédérale est tirée de l'accord de gouvernement et rien d'autre", a-t-il par ailleurs rappelé. (Belga)