Pacte énergétique - Un budget de 25.000 euros dégagé pour le chiffrage du projet de pacte énergétique

(Belga) La mission de chiffrer l'essentiel du projet de pacte énergétique confiée au professeur Johan Albrecht - professeur à l'UGent et chercheur associé de l'Itinera Institute - et au Bureau du plan a entraîné le dégagement d'un budget de 25.000 euros, et non de 100.000 euros comme avancé dans certains médias, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre fédérale de l'Energie, Marie Christine Marghem (MR).

Les conclusions du travail de M. Albrecht et du Bureau du plan sont par ailleurs attendues d'ici la fin du mois de janvier, a précisé le cabinet. Ce travail de chiffrage de l'essentiel du projet de Pacte énergétique avait été décidé après de vives critiques de la N-VA sur l'accord conclu en décembre entre les quatre ministres de l'Energie du pays (fédéral et des Régions). (Belga)