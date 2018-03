Palestine: Didier Reynders condamne la tentative d'assassinat de Rami Hamdallah

(Belga) Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders condamne la tentative d'assassinat perpétrée mardi à Beit Hanoun, dans la Bande de Gaza, contre le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, M. Rami Hamdallah, selon un communiqué diffusé mercredi soir.

Une explosion a visé mardi le convoi du Premier ministre de l'Autorité palestinienne Rami Hamdallah dans la bande de Gaza, faisant sept blessés légers et portant un nouveau coup à la réconciliation déjà mal en point entre formations palestiniennes rivales. M. Hamdallah se rendait à l'inauguration officielle de la station d'épuration du nord de Gaza (NGEST), dont la Belgique est l'un des principaux contributeurs. Didier Reynders "est convaincu que cette attaque, anonyme et lâche, s'inscrit radicalement à l'encontre du souhait des habitants de Gaza qui aspirent à la stabilité et au rétablissement de conditions de vie normales dans l'enclave. Elle traduit une volonté délibérée des plus extrémistes de faire dérailler le processus de réconciliation entre Palestiniens sous l'égide d'une seule légitime Autorité palestinienne. Il importe d'identifier rapidement les auteurs de cette attaque et de les traduire en justice pour leurs actes", selon le communiqué. Le ministre belge des Affaires étrangères "encourage l'Autorité palestinienne et le Premier ministre Hamdallah à persévérer dans leurs efforts de dialogue et de négociations avec toutes les parties en vue de la réalisation d'un leadership palestinien unifié, à même de gérer Gaza et la Cisjordanie, dans l'intérêt du peuple palestinien et en vue d'une paix durable dans la région". (Belga)