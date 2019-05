Parade des plus belles barbes et moustaches à Anvers dimanche

(Belga) Un championnat international de barbes et moustaches a lieu ce weekend à Anvers. Des prix ont été décernés dans 18 catégories samedi, de la "moustache de Dali" à celle du "baleinier d'Alaska".

Le club des porteurs de moustaches d'Anvers organise de vendredi à dimanche la 14 édition de l'évènement compétitif World Beard and Moustache Championships. Le club détermine chaque année la "moustache belge de l'année" et participe depuis 2005 au championnat international. Mais c'est la première fois qu'il est aux manettes de l'organisation de ce concours, organisé l'an passé au Texas. Environ 500 participants d'une vingtaine de pays s'affrontent dans différentes catégories pour remporter le titre de la plus belle barbe ou moustache de la planète. Trois "disciplines" sont prises en compte: les barbes, les barbes partielles et les moustaches. Vendredi soir, les femmes pouvaient aussi remporter des prix dans la catégorie moustache réaliste, barbe réaliste, moustache créative et barbe créative. Une parade dédiée aux barbes et moustaches défilera dans la ville d'Anvers dimanche.