Parc Maximilien: Alain Courtois interpelle une nouvelle fois Jan Jambon

Le Premier échevin de la Ville de Bruxelles, le MR Alain Courtois, a une nouvelle fois interpellé le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA), en charge de la Régie des bâtiments, sur l'insuffisance de places pour migrants en situation irrégulière.

"Je me félicite toujours de l'ouverture par le gouvernement fédéral d'un centre pour illégaux à Steenokkerzeel", note M. Courtois, après que la police et le bourgmestre Philippe Close (PS) se sont inquiétés de ce qu'une partie des migrants en transit arrêtés et emmenés à Steenokkerzeel soient ensuite libérés 24 heures plus tard au parc Maximilien, à proximité de l'Office des étrangers. "La réalité démontre que le nombre de places est insuffisant, surtout si l'on continue à donner des ordres de quitter le territoire qui ne sont pas exécutables dans les faits et qui concourent à gonfler chaque jour un peu plus la population déjà présente dans le parc Maximilien", commente M. Courtois. Il souligne les difficultés engendrées pour les riverains. "La Régie des bâtiments n'a-t-elle vraiment aucun immeuble disponible en dehors d'une zone densément peuplée afin de rendre espoir à tout un quartier, mais également afin d'assurer une dignité à toutes ces personnes qui y tournent en rond, traquées par les passeurs? ", demande l'échevin. La Ville de Bruxelles est en contact depuis plusieurs mois avec les cabinets du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) ainsi que celui de M. Jambon pour tenter de conjuguer les moyens afin d'améliorer la situation autour du parc Maximilien. Lundi dernier, M. Courtois avait accueilli avec satisfaction l'annonce d'un plan par MM. Jambon et Francken comprenant notamment l'installation d'un centre administratif au centre 127bis de Steenokkerzeel pour les migrants en transit, ce qui était de nature selon lui à rendre au Parc Maximilien sa vocation première de havre de verdure pour les riverains.