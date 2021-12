Parlement bruxellois: la députée Ecolo Barbara de Radiguès renonce à son mandat

(Belga) La députée écologiste bruxelloise Barbara de Radiguès a décidé de renoncer à son mandat parlementaire pour relancer des projets entrepreneuriaux, enrichie d'expériences acquises au cours des deux années d'exercice de sa fonction politique, a annoncé vendredi le groupe Ecolo.

C'est le conseiller communal jettois Thomas Naessens qui la remplacera. Il prêtera serment jeudi prochain, le 23 décembre. Cet enseignant et guide nature de formation travaille actuellement dans le domaine de l'éducation à l'environnement. À titre privé, il est "ambassadeur goodfood" et met en place et participe à différents projets citoyens au niveau local. (Belga)