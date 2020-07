Parlement bruxellois: la voie vers l'installation d'une commission spéciale est ouverte

(Belga) La Commission Finances et Affaires générales du Parlement bruxellois et la Commission des Affaires bi-communautaires générales de l'Assemblée de la Commission Communautaire commune ont opté lundi pour la proposition des partis de la majorité (PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld et one.brussels) de mettre sur pied une commission spéciale chargée de se pencher sur la façon dont la crise du coronavirus a été gérée par le gouvernement régional et le collège de la CCC.

Les membres de ces deux commissions avaient à examiner conjointement différents textes qui demandaient l'institution d'une commission mais sous des formes et un périmètre de questions à instruire différents. Dans l'opposition, certains demandaient la mise sur pied d'une commission d'enquête. La majorité n'a pas voulu les suivre. La motion portée par les partis de la majorité demande la mise en place d'une commission spéciale, conjointe au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, chargée de tirer les leçons de la pandémie dans toutes les facettes qui relèvent de leurs compétences, c'est-à-dire aux niveaux sanitaire, économique et social mais aussi en termes organisationnel et de coordination. L'objectif final de la commission spéciale sera d'établir des recommandations permettant d'améliorer la préparation et la réponse des institutions bruxelloises si une nouvelle crise sanitaire devait survenir. La commission sera présidée par le président du Parlement, Rachid Madrane. Sa création doit encore être actée par l'ensemble des députés, en séance plénière, le 17 juillet. Les membres de la commission spéciale seront désignés à cette occasion. Il reviendra ensuite au Bureau élargi du Parlement bruxellois de fixer la date d'entame des travaux. La commission spéciale devra déposer son rapport dans les trois mois après sa mise en place. (Belga)