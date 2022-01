Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Diana Nikolic remplace Françoise Scheepmans comme cheffe de groupe MR

(Belga) La députée bruxelloise Françoise Scheepmans a annoncé mercredi remettre son mandat de cheffe de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle sera remplacée dans cette fonction par la députée wallonne Diana Nikolic.

"Le choix de Diana Nikolic s'inscrit dans une volonté de faire émerger de nouveaux profils tout en s'appuyant sur nos figures d'expérience, puisque Diana Nikolic collaborera étroitement avec le chef de groupe wallon Jean-Paul Wahl et la cheffe de groupe bruxelloise Alexia Bertrand", a indiqué mercredi soir le président du parti, Georges-Louis Bouchez. Cette passation de pouvoirs fait suite à la réforme, l'été dernier, des statuts du MR, notamment en matière de cumul des mandats. Les nouvelles dispositions au sein du parti établissent en effet l'incompatibilité entre un mandat de parlementaire et un mandat exécutif dans une commune de plus de 50.000 habitants, ce qui est le cas de Mme Scheepmans, députée régionale et première échevine à Molenbeek, entité qui compte près de 100.000 âmes. En septembre dernier, l'intéressée avait cependant indiqué qu'elle n'abandonnerait aucun de ses deux mandats. Il avait toutefois été évoqué à l'époque qu'elle cèderait son rôle de cheffe de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est chose faite à présent. Âgée de 43 ans, Mme Nikolic est députée wallonne depuis 2018 et conseillère communale à Liège depuis 2006. (Belga)