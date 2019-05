Parlement fédéral: voici les coalitions possibles

Former une majorité gouvernementale s'annonce plus compliqué que jamais. Dans notre édition spéciale RTL INFO, Frédéric Delfosse nous dévoile l'hémicycle de la Chambre des représentants.

Il y a 150 députés au parlement fédéral, dont 25 sièges pour la N-VA, et 18 pour le Vlaams Belang. Imaginons une suédoise "2e génération". Si on ajoute le MR à la N-VA, le CD&V et l'Open VLD, il manque des sièges pour passer la barre de la majorité, pour obtenir le soutien de la Chambre aux actions gouvernementales.





Si on reprend la tripartite traditionnelle, soit ce qu'on a connu sous le gouvernement d'Elio Di Rupo. Si on ajoute la famille socialiste, la famille libérale, et si on prenait la famille sociale-chrétienne, soit la coalition de ceux qui ont reculé dans les urnes, ça serait très compliqué, puisqu'il manquerait quelques sièges.







Si on ajoutait Ecolo, qui sont les gagnants, avec Groen, on aurait une majorité tout juste, d'un siège à la Chambre des représentants, mais cette majorité ne serait pas complètement constituée en Flandre, elle y serait même très faible.





Il faudrait alors peut-être mettre quatre partis de chaque côté de la frontière linguistique autour de la table, cela voudrait dire 8 partis en tout pour former une majorité, certes confortable, mais là aussi, qui n'aurait pas d'assise complète en Flandre.