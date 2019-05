Parlement wallon: DéFI ne parvient pas à s'implanter en Wallonie

(Belga) Désireux de sortir de son bastion historique bruxellois, DéFI semblait dimanche soir bien en peine de concrétiser son ambition de s'implanter en Wallonie.

Selon les résultats encore partiels mais déjà bien avancés du scrutin régional wallon, les amarantes oscillaient autour de 4% à peine sur l'ensemble du territoire. C'est dans la circonscription de Nivelles, le plus proche de la capitale, que DéFI semblait réaliser son meilleur score wallon, avec un peu plus de 6% des voix, ce qui ne devrait toutefois pas lui permettre de décrocher un strapontin au Parlement de Wallonie. À Namur, DéFI réaliserait un peu plus de 5%, selon les résultats quasi complets. Dans les neuf autres circonscriptions wallonnes, les troupes d'Olivier Maingain sont partout annoncées sous le seuil électoral de 5%. (Belga)