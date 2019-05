Parlement wallon: Ecolo et PTB en hausse, selon de premiers résultats

(Belga) Les résultats n'arrivent qu'au compte-gouttes pour le scrutin régional wallon alors que la composition du Parlement flamand se dessine déjà nettement, avec un Vlaams Belang en position de force. Au sud du pays, Ecolo et PTB semblent en progrès, mais les résultats des grandes villes, telles que Liège, Charleroi ou Namur, ne sont pas encore connus.

Seuls 37,99% des bureaux où l'on votait pour élire les 75 députés du Parlement de Wallonie ont été dépouillés dimanche à 21h00. Selon les premières tendances, Ecolo s'affiche en hausse de 6,52 points de pourcentage et récolte 15,14% des voix. L'autre gagnant de la soirée semble être le PTB, qui glane 5,96 pp et totalise 11,72% des suffrages. Les partis traditionnels sont les grands perdants du scrutin régional. Le PS chute de 6,63 pp mais garderait sa première place avec 24,27% des voix. Il est toutefois talonné par le MR, qui totalise 23,35% des suffrages. Le parti libéral perd tout de même 3,33 pp. Le cdH semble lui limiter la casse avec 13,25% des voix et une perte de 1,91 pp. Ces résultats restent très partiels. Dans la circonscription de Liège, seuls 11% des bureaux ont été dépouillés tandis que dans celle de Charleroi-Thuin, 20,36% des bureaux seulement ont été comptabilisés. La circonscription de Namur ne compte que 23,97% des bureaux dépouillés. (Belga)