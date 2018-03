Parlement wallon - Le cdH botte en touche l'accord sur la Palestine qu'il avait voté au parlement francophone

(Belga) Le cdH a rejeté mercredi soir, en plénière du parlement wallon, une motion PS demandant au gouvernement MR-cdH de soumettre sans délai à l'assemblée régionale le décret d'assentiment à l'accord de coopération entre, d'une part, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne et, d'autre part, l'Autorité palestinienne. Un accord que les mêmes députés centristes avaient pourtant approuvé quelques semaines plus tôt au parlement de la Fédération.

Le cdH, au pouvoir avec le PS à la Fédération mais avec le MR à la Région, a justifié son vote wallon par sa volonté d'un accord plus ambitieux intégrant des compétences régionales acquises depuis la signature de l'accord en 2001. L'argument a fait bondir le PS et Ecolo, qui y voient uniquement une volonté du cdH de ne pas froisser le MR. Les réformateurs jugent en effet inopportun de voter cet accord de coopération, tant pour des raisons juridiques que politiques. Signé le 29 janvier 2001, l'accord n'avait jamais été voté ni ratifié en raison de la détérioration des relations israélo-palestiniennes et du blocage du processus de paix. Mais le le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé il y a peu d'entamer les démarches pour le ratifier sous cette législature encore. L'accord a pour objectif de soutenir une coopération concrète, orientée vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs. Il ne pourra être effectif que lorsque le parlement wallon aura adopté un texte similaire. (Belga)