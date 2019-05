Parlement wallon: Pierre-Yves Dermagne (PS) et Christophe Bastin (cdH) vont cumuler

(Belga) Les bourgmestres de Rochefort et d'Onhaye, Pierre-Yves Dermagne (PS) et Christophe Bastin (cdH) ont été élus député wallon dimanche lors des élections régionales. Grâce à un taux de pénétration qui leur est favorable, ils pourront toutefois cumuler leurs fonctions régionales et communales, ont-ils indiqué lundi.

Deuxième meilleur score de la circonscription de Dinant/Philippeville derrière François Bellot (MR), Pierre-Yves Dermagne conserve son siège de député wallon. "Grâce au taux de pénétration, je fais partie des 6 élus socialistes qui vont pouvoir cumuler. Je maintiens donc la situation actuelle mais je vais par contre appliquer le décumul financier comme le veut le parti. Je vais reverser ce qu'il reste de la partie nette de mon salaire de bourgmestre à des associations", a précisé le chef de groupe socialiste au parlement régional. Après avoir vérifié les chiffres exacts, Christophe Bastin a également confirmé pouvoir cumuler sa fonction de bourgmestre et de député wallon. En 2014, le siège régional lui avait échappé en raison de l'application de la règle de l'apparentement. "Je m'étais endormi député wallon à 04h00 du matin et je m'étais réveillé sans rien deux heures plus tard. Ce n'est pas une revanche mais une satisfaction d'avoir atteint un objectif collectif qui était de récupérer le siège de l'arrondissement de Dinant/Philippeville. Je suis en ordre utile pour rester bourgmestre et je vais le rester", a-t-il expliqué. (Belga)