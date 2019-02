Pas d'accord sur le déploiement de la 5G: B. Debaets fait part de sa vive inquiétude

(Belga) La secrétaire d'État bruxelloise en charge de la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V) a fait part mercredi, de sa "vive inquiétude" à propos des conséquences du blocage observé au sein du comité de concertation à propos du déploiement de la 5G.

Le comité de concertation, qui réunit les entités fédérale et fédérées, n'est pas parvenu à s'entendre, mercredi matin, sur l'octroi des licences 5G. Les Régions exigent au préalable un accord sur la répartition des recettes. La clé de répartition des recettes 80/20 utilisée lors de la dernière procédure d'octroi ne leur convient plus. Le ministre des Télécoms, Philippe De Backer (Open Vld) craint que ce blocage provoque un retard d'une ou de deux années dans l'implantation de l'internet super-rapide en Belgique. "Je ne comprends pas que certains soient à ce point frivoles pour bloquer le déploiement de la 5G. Il est scandaleux que l'on veuille hypothéquer l'évolution technologique de nos entreprises, freiner la croissance économique et mettre en péril le leadership de certaines start-up belges", a commenté pour sa part, Bianca Debaets. Selon la secrétaire d'Etat bruxelloise, la 5G peut sans nul doute apporter de nombreux avantages en termes d'innovation, de recherche et de technologie médicales, de mobilité (voitures autonomes par exemple), de sécurité routière et de start-up. En tant que moteur économique du pays et capitale européenne, Bruxelles a déjà fait émerger un écosystème idéal pour les start-up belges: pas moins d'une start-up sur 4 en Belgique voit le jour en Région bruxelloise. La secrétaire d'Etat bruxelloise a appelé les uns et les autres à "se montrer raisonnables: ceux qui voient cela comme un jeu de poker et s'amusent à bluffer pour de simples intérêts partisans ou financiers jouent en réalité avec les emplois et la croissance. C'est une attitude enfantine et irresponsable", a-t-elle ajouté. Mme Debaets soutient la proposition de compromis du ministre fédéral De Backer consistant à donner le feu vert à la mise aux enchères et à mener ensuite les discussions sur la répartition des recettes. De son côté, le ministre-président flamand Geert Bourgeois a jugé digne d'intérêt la proposition d'Agoria de dissocier la vente aux enchères des fréquences 5G du multibande et de laisser les opérateurs travailler avec des licences de test. Il doit toutefois encore en référer à son gouvernement. (Belga)