Pas de contrôle pesticide durant les mois d'hiver lors des quatre dernières années

(Belga) Chaque premier trimestre des quatre dernières années, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) n'a pas cherché de traces de pesticides dans une série d'aliments, rapporte Le Soir jeudi, sur base d'un document du parti Ecolo à la Chambre. Le chef de groupe Jean-Marc Nollet estime que la Belgique est "une passoire" face à "cette absence systématique de contrôle 'pesticide' l'hiver".

Il apparait que durant les trois premiers mois de chacune des quatre dernières années, l'Afsca n'a effectué quasi aucun contrôle de traces de pesticides dans notre alimentation, sauf pour les produits d'origine animale. Mais presque rien pour les aliments pour bébé, les eaux, les produits transformés et surtout les fruits et légumes, selon des informations obtenues par M. Nollet dans le cadre d'une question parlementaire adressée au ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme (MR). "Cette absence systématique de contrôle 'pesticide' l'hiver pose un énorme problème en termes de protection du consommateur et, potentiellement, de santé publique', déplore le député. "S'il y a des dépassements de limites maximales en résidus dans des produits importés uniquement en hiver, l'Afsca ne le détectera jamais". Le ministre Ducarme observe toutefois que "l'Afsca n'effectue pas des contrôles systématiques, mais se prête plutôt à du monitoring, c'est-à-dire à des coups de sonde", et indique qu'en 2019 "le monitoring sera opéré sur l'ensemble de l'année". (Belga)