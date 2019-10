Pas de discussion officielle avec Jan Jambon "mais nous n'allons pas nous bouder"

(Belga) Il n'y aura pas de discussion officielle sur la situation fédérale entre Jan Jambon (N-VA), le ministre-président flamand, et son homologue wallon Elio Di Rupo (PS), en marge de la visite d'Etat des souverains belges au Grand-Duché de Luxembourg. "Mais nous nous parlons. Nous sommes collègues, nous n'allons donc pas nous bouder", a affirmé Elio Di Rupo alors que les deux hommes visitaient, en compagnie notamment du roi Philippe et du grand-duc Henri, l'opérateur européen de satellites SES.

Pour les deux ministres-présidents, pas question de se substituer aux préformateurs - Geert Bourgeois et Rudy Demotte - récemment nommés par le roi. "Ce n'est pas à nous de négocier. Nous avons déjà formé des gouvernements: en Flandre et en Wallonie", a ainsi assuré Jan Jambon. "Nous n'allons pas jouer le rôle des présidents de partis et des préformateurs. Nous ne sommes pas ici pour ouvrir d'autres voies de négociations", a renchéri Elio Di Rupo. (Belga)