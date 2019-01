Pas de minima européens lors des championnats LBFA en salle

(Belga) Les championnats en salle de la Ligue francophone d'athlétisme (LBFA), toutes catégories et juniors, se sont déroulés samedi au Top Sporthal Vlaanderen à Gand. La grande majorité des élites francophones était absente au rendez-vous. Aucune performance n'a permis d'obtenir un billet pour l'Euro en salle de Glasgow, début mars.

On retiendra dans les performances réalisées samedi à l'indoor de Gand, entre autres, les titres de Gaylord Kuba Di-Vita (CABW) sur 60 m (6.87), d'Asmati Badji (RESC) sur 400 m (48.30), d'Ousama Lonneux (RFCL) sur 800 m (1:53.98), de Dylan Caty (RESC) sur 60 mètres haies. Thomas Carmoy (CRAC) s'est imposé sur 60 m haies juniors (7.90) et a conquis le titre au saut en hauteur toutes catégories avec un saut à 2m13. Corentin Campener (RESC) s'est imposé en longueur avec un bond à 7m66. Chez les dames, on pointera les doublés de la juniore du CABW Lucie Ferauge sur 60 m (7.54) et 200 m (24.01) et de Saliyya Guisse (RESC) en longueur (6m01) et au triple saut (12m90). Cynthia Bolingo (CABW) a conquis le titre francophone du 400 m en 54.71 secondes. Les performances réalisées sont restées à bonne distance des minima qualificatifs pour les championnats d'Europe de Glasgow (1-3 mars). La journée de dimanche à Gand sera consacrée aux championnats toutes catégories de la Ligue flamande (VAL). (Belga)