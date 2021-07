(Belga) Il n'y aura pas de nouveau renvoi au Conseil d'État pour la loi pandémie "intérieur". Le chef de groupe N-VA Peter De Roover l'a annoncé mercredi en ouverture de la séance plénière de la Chambre. Sans les voix des nationalistes flamands, les 50 sièges requis pour un tel renvoi ne peuvent pas être atteints par les autres partis de l'opposition.

"Nous ne le faisons plus car nous ne voulons pas utiliser cela comme manoeuvre dilatoire", a justifié M. De Roover. "Nous avions bien évidemment la possibilité de déposer l'un ou l'autre amendement et reporter ainsi le débat jusqu'après l'été. Mais cela n'aurait été qu'une victoire de politique politicienne." Le chef de groupe a toutefois qualifié cette séance de "journée particulièrement triste pour la démocratie parlementaire". Le 30 juin, l'opposition à la Chambre avait obtenu une nouvelle fois l'envoi au Conseil d'État d'amendements à ce projet de loi pandémie, porté par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. La juridiction a ainsi été sollicitée à quatre reprises. Le dernier avis avait été publié le 8 juillet dernier, permettant l'inscription du point à l'ordre du jour de la séance de ce mercredi. Le vote devrait intervenir demain/jeudi. Ce projet de loi pandémie "intérieur" vise à donner une base légale plus solide aux mesures de restriction des libertés prises dans le cadre de la crise sanitaire. (Belga)