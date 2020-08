Pas de réunion des préformateurs avec les Verts aujourd'hui

(Belga) Alors que l'on parlait depuis plusieurs jours d'une nouvelle réunion entre les préformateurs Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) avec les présidences des partis écologistes (Ecolo et Groen) vendredi, il n'en est finalement rien, communique Ecolo le jour-même. Aucune nouvelle date n'est envisagée pour le moment, alors que les missionnaires royaux sont attendus au Palais lundi pour faire état de l'avancement de leurs travaux.

"La réunion qui était envisagée a été annulée", précise un attaché de presse du parti vert. "Les Verts ne sont pas invités par les missionnaires", affirme Ecolo, dont les coprésidents s'étaient longuement entretenus avec le duo de préformateurs pas plus tard que mercredi dernier. À la sortie de cette précédente réunion, on savait que le "schéma institutionnel" envisagé par Paul Magnette et Bart De Wever continuait de fortement gêner les écologistes. Mais on entendait que les différents partis allaient se revoir rapidement. Une éventualité qui semble tomber à l'eau pour le moment, si l'on en croit Ecolo. Chargés de mission royale depuis le 20 juillet, les préformateurs Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) sont parvenus à constituer une "bulle de cinq" partis disposés à entamer des discussions en vue de former un nouveau gouvernement fédéral. Cette bulle comprend le PS, le sp.a, la N-VA, le CD&V et le cdH. Elle ne dispose toutefois que de 69 sièges sur les 150 que compte la Chambre. L'appoint d'au moins un parti supplémentaire est donc nécessaire et les préformateurs explorent du côté des libéraux et des écologistes. Jeudi, les partis libéraux (MR - Open Vld) et verts (Ecolo - Groen) ont cependant laissé entendre leur ras-le-bol, via un communiqué commun. Dans ce texte, les deux familles affirment "refuser de prendre part à une surenchère qui les dresse l'une contre l'autre", et critiquent vertement les projets de réforme institutionnelle qui seraient compris dans la note de Bart De Wever et Paul Magnette. Ils exigeaient finalement "de la clarté au sujet de la coalition" qui a la préférence des préformateurs. (Belga)