Pas de train sur la ligne à grande vitesse Louvain-Liège à la suite d'un vol de câbles

(Belga) Depuis 06h00 ce samedi matin, plus aucun train ne circule sur la ligne à grande vitesse Louvain-Liège en raison d'un vol de câbles entre Louvain et Hoegaarden, indique le gestionnaire du réseau, Infrabel. La circulation entre les 2 villes se fait via les lignes ferroviaires classiques.

"Nos équipes techniques sont à pied d'oeuvre mais ne sait pas combien de temps il faudra pour que tout rentre dans l'ordre", a expliqué un porte-parole d'Infrabel. Cette situation n'engendre pour l'instant que des retards de 5 à 10 minutes. (Belga)