Pas encore de recteur à l'Université de Liège

(Belga) Aucun des quatre candidats n'ayant obtenu la majorité absolue au 3e tour de l'élection rectorale, un 4e et dernier tour sera organisé les 9 et 10 octobre prochains entre les deux personnes ayant obtenu le plus de voix. Il s'agit de Pierre Wolper et Eric Pirard, a-t-on appris mercredi auprès du service communication de l'Université de Liège (ULiège).

Quatre candidats étaient en lice pour le 3e tour de l'élection rectorale qui s'est déroulé lundi et mardi. A l'issue du dépouillement, il est apparu qu'aucun d'eux n'avait obtenu au moins 50 % des voix nécessaires pour être élu recteur. C'est Pierre Wolper, professeur ordinaire à la faculté des sciences appliquées, qui a réalisé le meilleur score avec 35,36% des voix. Suivent Éric Pirard (professeur ordinaire à la faculté des sciences appliquées) avec 26,26%, Ann Lawrence Durviaux (professeur ordinaire à la faculté de droit, science politique et criminologie) avec 21,08% puis Vincent Seutin (professeur ordinaire à la faculté de médecine) avec 9,95%. La proportion des votes "A personne" représente 7,35%. Un 4e et dernier tour sera donc organisé les 9 et 10 octobre prochains entre Pierre Wolper et Éric Pirard. Le premier était déjà candidat aux deux précédents tours tandis que le second n'avait pas franchi le premier tour. Albert Corhay, le recteur actuel, avait renoncé à déposer sa candidature au 3e tour. Sera élu, pour un mandat de quatre ans, le candidat qui obtiendra la majorité simple. Si l'on analyse les résultats de ce 3e tour organisé selon le suffrage universel pondéré, on remarque que le personnel enseignant, le personnel scientifique et les étudiants se sont majoritairement exprimés en faveur de Pierre Wolper. Ce dernier n'a par contre pas emporté les faveurs du personnel administratif, technique et ouvrier puisqu'il arrive 3e derrière Eric Pirard et Ann Lawrence Durviaux. Sur les 25.000 électeurs, dont 20.000 étudiants, le taux de participation de ces derniers n'était que de 23,86 %. (Belga)