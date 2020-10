Pas encore de solution trouvée au MR: Denis Ducarme, ex-candidat à la présidence, critique le manque de concertation

Denis Ducarme était l'invité de Fabrice Grosfilley sur BEL RTL ce matin. Le député MR, ancien ministre fédéral des indépendants et des PME, sera présent à 9h lors du bureau du Mouvement Réformateur. Cette réunion exceptionnelle aura pour objectif de discuter du travail du président du parti, Georges-Louis Bouchez, vivement critiqué ces dernières semaines.

Fabrice Grosfilley : Ça tangue au MR, et ça tanguera encore ?

Denis Ducarme : En tout cas, ça ne va pas. L'image que nous renvoyons aujourd'hui est assez détestable. Il faut que ça s'arrête très vite. Nous avons une réunion ce matin en bureau du MR. Le MR doit se remettre au travail et considérer l'essentiel : l'intérêt du pays, l'intérêt des Belges. Et cesser, alors que nous sommes en plein Covid-19, que des gens sont malades, et que indépendants ne peuvent pas se remettre au travail, de faire une politique de bac à sable. J'ai mal à mon parti.

C'est à cause de qui ?

Je pense que les responsabilités sont multiples, mais le problème actuel, tout le monde l'a compris, est lié à un manque de concertation à la tête du parti. Quand des décisions se prennent, on le fait en équipe, chacun donne son avis.

Ça veut dire que Georges-Louis Bouchez a décidé tout seul ?

Oui, il y a eu un manque de concertation, c'est pour ça qu'on en est là.

Durant ce bureau de parti, on sait que Georges-Louis Bouchez va présenter ses excuses et proposer de travailler avec 4 personnes, une par niveau de pouvoir. Vous soutenez cette solution ?

Moi, je vais à cette réunion sans a priori, je pense que la décision qui doit en ressortir doit être collective.

Donc, on ne va pas forcément vers cette solution ?

Non, c'est une proposition parmi d'autres. Il y aura d'autres propositions qui seront débattues pour l'avenir proche du MR.

Lesquelles ?

Je vous avoue que j'ai des doutes sur le fait de mettre un président sous tutelle. En termes d'image, ce n'est pas porteur. Il y a des réunions importantes, ils ne vont pas y aller à 5. Je pense que cette solution est difficile. Je ressens, par mes contacts, que la confiance est définitivement entamée. Pourra-t-elle être restaurée? C'est ce que nous essayerons de voir ensemble.

Un autre scénario, pour vous, c'est avec ou sans Georges-Louis Bouchez ?

Je vais pas vous dire de mensonges : je lui ai dit ce week-end au téléphone que je doutais de sa capacité à se maintenir, compte tenu de l'état dans lequel nous sommes, de l'image que nous renvoyons, et du fait que la confiance était entamée.

Vous êtes candidat, vous, pour jouer un rôle dans la solution qui va être mise en place ?

Je ne viens pas pour parler de moi.

Mais vous étiez candidat à la présidence du MR, vous aviez obtenu 40% des voix. Je vous pose la question : si la porte s'ouvre à vous, serez-vous à nouveau candidat ?

C'est une décision collective. J'ai effectivement réuni 40% des membres, j'ai donc une responsabilité, et j'entends participer à une solution, mais pas en me projetant sur le devant de la scène. Je ne suis pas là pour ma petite place. [...] Je ne suis pas là pour gratter ma petite place.

Une co-présidence au MR, ça peut marcher ?

Oui, regardez les écologistes. Je pense que nous devons changer de culture politique. Il ne peut pas y avoir, dans un parti comme le nôtre, une forme de culture féodale, où un chef impose l'autorité et les décisions. [...} Il faut tourner cette page. Les gens en ont assez, ils sont écoeurés par l'image que nous renvoyons. Je suis écoeuré par l'image que nous renvoyons. Il faut tourner cette page.