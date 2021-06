Pas encore reçu d'invitation à vous faire vacciner? La gratuité des tests PCR est envisagée pour certaines catégories

Thomas Dermine, secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, était l'invité de la Matinale de Bel RTL ce mardi matin. Il a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley. Il est notamment revenu sur l'éventuelle gratuité des tests PCR cet été, une mesure qui pourrait coûter quelque 500 millions d'euros.

"Le premier enjeu, c'est de faire en sorte que la couverture vaccinale augmente le plus vite possible. Si tout le monde est vacciné ou que tout le monde a l'opportunité d'être vacciné, alors cette question sur la gratuité des tests, elle ne se pose pas", a-t-il réagi.

Cependant, l'été, tout le monde ne sera pas vacciné, puisque les plus jeunes n'en ont pas encore l'opportunité. A l'heure actuelle, en Région de Bruxelles-Capitale par exemple, les invitations à recevoir une première dose ne sont envoyées qu'aux personnes de 41 ans et plus. Toutes les catégories de personnes n'ont pas encore accès à la vaccination dans le pays. Pour le secrétaire d'Etat, la gratuité pourrait être envisagée pour ces catégories.

"Je trouve que ce serait fondamentalement injuste qu'ils n'aient pas l'opportunité des tests gratuits"

"Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se faire vacciner, effectivement, la question peut se poser, même s'il faudrait éviter d'avoir des dérives et des abus, soit pour des personnes qui ont refusé la vaccination, soit des personnes qui ont eu l'occasion d'être vaccinés. Il faudra établir certaines limites pour éviter que des personnes refusent la vaccination et fassent des tests à répétition, parce qu'effectivement, quand c'est gratuit, ça coûte à la collectivité, donc il faut éviter que certaines catégories abusent de la gratuité des tests PCR. Mais notamment pour les jeunes, qui sont les derniers à être vaccinés, je trouve que ce serait fondamentalement injuste qu'ils n'aient pas l'opportunité des tests qui puissent être gratuits".

Revoir l'interview dans son intégralité: