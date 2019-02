Pas loin d'un ménage sur deux constitué d'un isolé à Bruxelles, un tiers pour la Belgique

(Belga) Un peu plus d'un tiers des 4,9 millions de ménages belges sont des isolés et ne sont donc constitués que d'une seule personne, selon les dernières en la matière de l'office statistique belge Statbel. A Bruxelles, la proportion atteint 46%.

Selon les statistiques, la Belgique comptait exactement 4.911.973 ménages privés au début de l'année dernière, dont 1.696.338 d'isolés, soit 34,5%. Ces ménages d'une personne sont en augmentation de 1,3% par rapport à l'année précédente. On les retrouve plus fréquemment dans la Région de Bruxelles-Capitale, où pas loin de la moité (46%) des 547.679 ménages privés se caractérisent de la sorte. C'est par ailleurs dans la capitale qu'ils augmentent le moins (+0,5%). La Région flamande compte 2.792.444 ménages privés, dont 32% composés d'une personne. En Région wallonne, ces chiffres sont respectivement de 1.571.850 et de 36%. (Belga)