Pas loin de 40.000 voyageurs revenus de zone rouge samedi et dimanche

(Belga) Près de 40.000 personnes sont rentrées de l'étranger ce week-end, indique le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, confirmant une information de VRTNWS. La grande majorité d'entre eux provenaient d'une zone rouge.

Samedi, ce sont ainsi 20.389 formulaires de localisation des passagers (PLF) qui ont été remplis. Il s'agit du document que les voyageurs à l'arrivée doivent remplir lorsqu'ils sont restés à l'étranger plus de 48 heures. Parmi eux, 17.701 revenaient d'une zone rouge. Dimanche, 22.315 autres formulaires ont été enregistrés, dont 19.937 pour des retours de zone rouge. "Ces chiffres nous satisfont", a commenté France Dammel, porte-parole du ministre Vandenbroucke. "A l'aéroport, il est difficile d'échapper aux PLF, tandis qu'à la gare du Midi à Bruxelles, il y a eu beaucoup de contrôles samedi. Toute personne qui n'était pas en règle a écopé d'une amende et a dû remplir le formulaire sur place." Les autorités insistent pour que les revenants de zones rouges fassent un test le premier et le septième jour et respectent la quarantaine, même si le test au jour 1 est négatif et ce même pour les enfants. "C'est crucial pour contrôler l'épidémie", soulignent-elles. (Belga)