Pascal Delwit répond à vos questions: "Que ne faut-il PAS faire sur son bulletin de vote?"

Dans quelques jours, vous devrez vous rendre dans l’isoloir pour voter. Comme tous les six ans, les élections communales et provinciales sont organisées dans notre pays. Le but ? Désigner vos représentants au niveau local.

A l’occasion de ce scrutin, vous êtes plusieurs à nous poser des questions pratiques via notre bouton orange Alertez-nous.

Notre spécialiste Pascal Delwit, politologue de l’ULB, répond à chacune d’entre elles de façon claire et précise.





Voici la question du jour:

"Que peut-on faire et ne pas faire pour que le vote soit valable ?"





La réponse de Pascal Delwit:

Pour voter valablement, soit vous votez en case de tête, c'est-à-dire au-dessus de la liste en acceptant l'ordre des candidats tel qu'il vous est présenté. Soit vous votez pour un ou plusieurs candidats de LA MÊME LISTE. Votre vote sera considéré comme nul si vous votez pour des candidats de liste différentes.

Votre vote sera aussi considéré comme nul si vous marquez quelque chose sur le bulletin, même si vous avez voté pour un candidat.