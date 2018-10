Pascal Delwit répond à vos questions: "Pourquoi des citoyens qui ont déménagé doivent voter dans leur ancienne commune?"

Sachez que notre politologue Pascal Delwit sera présent le dimanche 14 octobre lors de la grande soirée électorale sur RTL TVi pour analyser et commenter les résultats.

Dans quelques jours, vous devrez vous rendre dans l’isoloir pour voter. Comme tous les six ans, les élections communales et provinciales sont organisées dans notre pays. Le but ? Désigner vos représentants au niveau local.

A l’occasion de ce scrutin, vous êtes plusieurs à nous poser des questions pratiques via notre bouton orange Alertez-nous.

Notre spécialiste Pascal Delwit, politologue de l’ULB, répond à chacune d’entre elles de façon claire et précise.

Voici la question du jour:

"Pourquoi des citoyens qui ont déménagé doivent retourner voter dans leur ancienne commune?"

La réponse de Pascal Delwit:

La liste des électeurs d'une commune est bouclée à une date précise. Si le citoyen s'inscrit dans sa nouvelle commune après cette date, il ne pourra y voter et devra retourner dans la commune d'où il vient pour accomplir son devoir. Dans la région de Bruxelles-Capitale par exemple, la liste des électeurs a été définitivement figée le 1er août. Après cette date, l'inscription de toute nouvelle personne dans une commune de Bruxelles n'a plus été prise en compte pour le vote et la personne doit faire le déplacement dans son ancienne commune.