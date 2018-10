Pascal Delwit répond à vos questions: "Comment se fait-il qu’un citoyen puisse voter pour plusieurs candidats dans une liste?"

Sachez que notre politologue Pascal Delwit sera présent le dimanche 14 octobre lors de la grande soirée électorale sur RTL TVi pour analyser et commenter les résultats.

Dans quelques jours, vous devrez vous rendre dans l’isoloir pour voter. Comme tous les six ans, les élections communales et provinciales sont organisées dans notre pays. Le but ? Désigner vos représentants au niveau local.

A l’occasion de ce scrutin, vous êtes plusieurs à nous poser des questions pratiques via notre bouton orange Alertez-nous.

Notre spécialiste Pascal Delwit, politologue de l’ULB, répond à chacune d’entre elles de façon claire et précise.

Voici la question du jour:

"Un citoyen a droit à un seul vote. Comment se fait-il qu’il puisse voter pour plusieurs candidats dans une liste ? Comment sont comptés ces votes ?"

La réponse de Pascal Delwit :

Il faut tenir compte du fait qu’il y a deux étapes dans le dépouillement.

Dans un premier temps, on détermine le nombre de sièges auquel a droit chaque liste, en fonction du nombre de votes qu’elle a obtenu.

Dans un deuxième temps, on détermine qui est élu à l’intérieur de chaque liste.

En Wallonie, la désignation des élus se fait désormais strictement à partir du nombre de voix de préférence des candidats et des candidates.

Donc, un électeur qui vote, par exemple, pour trois candidat(e)s d’une liste donne:

- une voix à la liste

- une voix de préférence à trois candidat(e)s

Pratiquement, cela veut dire que voter pour un ou plusieurs candidats influence la répartition des sièges dans la liste (deuxième étape), mais pas la répartition des sièges entre les listes (première étape).

Quel que soit le nombre de votes de préférence que l’on émet, cela ne vaudra toujours que pour un seul vote pour la liste.

A Bruxelles, ce n'est pas exactement la même chose. Une partie des votes faits en "case de tête", la case tout au-dessus, liée à la liste et non à un candidat en particulier (c'est-à-dire que l'électeur vote juste pour la liste et ne vote pour aucun candidat spécifique) va être automatiquement mise sur les candidats, dans l'ordre de la liste. Ceci signifie que les candidats en haut de liste sont favorisés par rapport à ceux qui sont tout en bas.