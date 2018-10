Pascal Delwit répond à vos questions: "Est-il vrai que le vote blanc profite à la majorité?"

Vous nous avez spontanément soumis vos questions sur les élections via notre bouton orange Alertez-nous. Le politologue Pascal Delwit y apporte les réponses.

Dans quelques jours, vous devrez vous rendre dans l’isoloir pour voter. Comme tous les six ans, les élections communales et provinciales sont organisées dans notre pays. Le but ? Désigner vos représentants au niveau local. A l’occasion de ce scrutin, vous êtes plusieurs à nous poser des questions pratiques via notre bouton orange Alertez-nous. Notre spécialiste Pascal Delwit, politologue de l’ULB, répond à chacune d’entre elles de façon claire et précise.

Voici la question du jour:

"Est-il vrai que le vote blanc profite à la majorité ?"

La réponse de Pascal Delwit:

Parmi tous les électeurs et les électrices qui émettent un vote, certains votent blanc, c'est-à-dire qu'ils ne cochent aucune case et remettent un bulletin vierge dans l'urne. Il s’agit pour eux d’indiquer qu’ils ne choisissent aucune des listes en concurrence.

Les votes blancs de même que les votes nuls sont décomptés des suffrages exprimés pour déterminer le total des votes valables. Et c’est seulement parmi les votes valables que s’opère la distribution des sièges entre les différentes listes.

Contrairement à une idée tenace, les votes blancs ne vont donc pas "à la majorité". Ils n’interviennent tout simplement pas dans le calcul des pourcentages décrochés par les partis et dans la distribution des sièges. La réponse à la question est donc bien NON.