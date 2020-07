Patrick Mahomes signe le plus riche contrat du foot américain avec Kansas City

(Belga) Patrick Mahomes et les Kansas City Chifs ont convenu d'une prolongation de contrat de dix ans qui les lie jusqu'en 2031, soit les douze prochaines saisons, a rapporté ESPN lundi. Si les détails financiers n'ont pas été révélés, il s'agirait du plus riche contrat de l'histoire du football américain professionnel. Il dépasserait les 400 millions de dollars (350 millions d'euros). Le quarterback avait été choisi en 10e position de la draft 2017 par Kansas City.

Il lui restait deux années dans son précédent contrat qui lui rapportera 27,6 millions de dollars. Mahomes, 24 ans, a été élu meilleur joueur de la NFL en 2018 et a ensuite guidé les Chiefs vers la victoire dans le 54e Super Bowl la saison dernière, leur premier titre depuis 50 ans. Il fut nommé MVP de cette finale. Il est le plus jeune joueur à avoir obtenu le titre de MVP et remporté le Super Bowl. A ce jour, en 36 rencontres disputées avec Kansas City, Mahomes a réussi 89 passes de touchdowns contre 20 interceptions. Avant la victoire en finale des Chiefs en février face à San Francisco (31-20), le CEO des Chiefs, Clark Hunt, avait déclaré que le quarterback vedette resterait avec l'équipe très longtemps. (Belga)