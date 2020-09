Paul Magnette et Alexandre De Croo désignés co-formateurs

(Belga) Le président du PS Paul Magnette et le vice-Premier libéral Alexander De Croo ont été nommés "co-formateurs" du futur nouveau gouvernement fédéral, a annoncé le Palais mercredi vers 19h30. Les deux hommes "ont accepté cette mission et feront rapport au Roi le 28 septembre".

Le roi Philippe recevait à partir de 18h30 les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a), qui avaient été prolongés lundi pour tenter de restaurer la confiance entre les 7 potentiels partenaires de la Vivaldi (PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo, Groen et CD&V). Leur mission a pris fin mercredi et on passe donc à l'étape de formation d'un gouvernement, après un accord dégagé in extremis mercredi après-midi avec le président du MR Georges-Louis Bouchez, sujet principal de récentes crispations entre les 7 partis de la Vivaldi. "La confiance est rétablie. Un accord a été trouvé", se sont réjoui Egbert Lachaert et Conner Rousseau à la sortie du Palais. "Avec beaucoup de respect entre les partenaires, on a pu s'accorder sur la santé ou encore le pouvoir d'achat", a ajouté le président du sp.a. "Les derniers jours ont été très difficiles", a admis son homologue de l'Open Vld. "Nous avons travaillé dur pour restaurer la confiance entre des partis d'idéologies différentes. Nous n'avons pas beaucoup dormi." Le travail de formation d'un nouveau gouvernement fédéral peut à présent commencer. Paul Magnette et Alexander De Croo sont attendus chez le Roi lundi prochain. L'objectif est que le nouveau Premier ministre, vraisemblablement l'une de ces deux personnalités, prononce une déclaration à la Chambre le jeudi 1er octobre. (Belga)