Paul Magnette s'en prend à Georges-Louis Bouchez: "Le MR protège la fraude fiscale"

Paul Magnette, président du PS, était l'invité du Pascal Vrebos après le RTL INFO 13 heures ce dimanche.

Depuis des années, le juge Michel Claise et d'autres accusent les gouvernements successifs de ne faire quasi rien pour lutter contre la délinquance financière. "Dans cet accord du gouvernement, on a clairement indiqué qu'on renforçait les moyens de lutte contre la fraude fiscale", a rappelé le président du PS.

Mais Paul Magnette a pointé du doigt l'attitude de Georges-Louis Bouchez. Cette semaine, le président du MR s'en était pris aux propositions du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, en matière de lutte contre la fraude fiscale. En effet, Georges-Louis Bouchez avait dit de l'administration fiscale qu'elle était comparable à la Stasi, service de renseignement et de police politique de la RDA. "C'est hallucinant", a lâché Paul Magnette ce dimanche. "Ce n'est pas pour le contribuable lambda. Il faut pouvoir donner aux inspecteurs qui doivent pouvoir faire leur métier un accès à toutes les données pour aller lutter contre la grande fraude fiscale."

On va aller les chercher ces millions et ces milliards

Paul Magnette estime que les inspecteurs ne sont pas suffisants et qu'ils n'ont pas assez de moyens. "Depuis toujours, le MR protège la fraude fiscale. Réécoutez l'interview de monsieur Bouchez sur Bel RTL, cette semaine. Vous verrez qu'il attaque tous les moyens qui sont pris pour lutter contre la fraude fiscale. C'est ça le cœur du problème."

Avant de conclure: "Mais on va continuer à se battre. On va aller les chercher ces millions et ces milliards."