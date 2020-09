Paul Magnette veut imposer une pension minimale de 1.500 euros: "C'est investir dans la croissance de notre économie"

Les négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral se poursuivent. Les co-formateurs Paul Magnette et Alexander De Croo ont à nouveau rassemblé leurs partenaires de la coalition Vivaldi.

Notre journaliste Mathieu Col était devant le palais d'Egmont pendant le RTLINFO13H. Il commentait ces pourparlers: "Ils ont encore beaucoup de travail et ils vont donc parler de beaucoup de choses: Justice, sécurité, budget et pension. Tous ces dossiers sont compliqués. Hier, les sept présidents de partis ont travaillé jusque 23 heures. Ils ont repris le travail ce matin à 10 heures. Et même si tout le monde s'accorde pour dire que l'ambiance est studieuse et positive, il y a toujours des risques de tension et de blocage. Sept partis qui négocient, c'est beaucoup. Malgré la volonté d'y aller ensemble, il reste de nombreux points à trancher même s'il y a déjà des petits accords et le temps s'écoule - la Clepsydre- lundi, ils ont rendez-vous chez le Roi. Les bureaux des différents partis doivent aussi valider l'accord de gouvernement et tout doit être prêt pour jeudi, pour permettre au futur Premier ministre de lire sa déclaration de politique générale devant les députés. Mais justement, de quel Premier ministre va-t-il s'agir? Ils doivent en discuter ce week-end. Probablement demain, parmi les premiers ministrables: il y a évidemment Paul Magnette qui s'est exprimé au micro de nos collègues de VTM, ce matin sur l'un des gros dossiers encore à trancher. Je vous rappelle qu'ils veulent aboutir à une pension minimale de 1.500 euros. "

Paul Magnette : "Les pensions, la fiscalité, le budget, il y a beaucoup de dossiers très importants... Je pense que les pensions sont importantes pour tout le monde. Des pensions plus élevées seraient aussi un avantage pour de nombreux Flamands et les indépendants. C'est un dossier important pour tout le monde. Investir dans les gens, dans la qualité de vie des gens, c'est aussi investir dans la croissance et donc à long terme dans la durabilité de notre économie..."