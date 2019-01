Peeters rencontrera mardi prochain les syndicats et les patrons

(Belga) Le ministre de l'Emploi, Kris Peeters, s'entretiendra mardi séparément avec les syndicats et les représentants patronaux pour voir s'il est encore possible d'arriver à un accord interprofessionnel, a-t-il indiqué à la Chambre en réponse à une question de Raoul Hedebouw (PTB).

Les négociations en vue d'un AIP 2019-2020 sont dans l'impasse. Le Conseil Central de l'Economie a fixé à 0,8% la marge de progression salariale en plus de l'indexation. Aux yeux des syndicats, cette marge est insuffisante. Ils ont annoncé une grève nationale le 13 février. Le député du PTB a interrogé le ministre sur la restriction des conditions pour bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), successeur des prépensions, tel que cela a été convenu dans le jobsdeal. Cette année, il faudra avoir atteint 59 ans pour prétendre à un RCC et 60 ans l'an prochain. Il n'y aura plus exceptions. Le même jobsdeal a également reculé l'âge pour bénéficier d'aménagements de fin de carrière. Or, selon certains articles de presse, les syndicats auraient joint le sort de ces deux arrêtés royaux que doit prendre M. Peeters pour concrétiser ces mesures aux négociations salariales. (Belga)