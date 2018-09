Pénurie d'électricité cet hiver? "Janvier pourrait être catastrophique"

Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'université de Liège répondait à nos questions sur la pénurie d'électricité dans le RTLINFO13H.

Peut-on encore éviter la pénurie d'électricité au mois de novembre?

Damien Ernst: "S'il fait froid pendant le mois de novembre, si vraiment vous avez une vague de froid qui descend du nord et qui englobe la France, cela va être impossible à éviter. Il va falloir délester. Par contre si on a un mois de novembre doux, et qu'on est déficitaire, on pourra toujours importer de nos voisins français ou hollandais et cela pourrait passer. Notre sort est dans les mains de madame nature et du climat."

Qui des mois de décembre et janvier, les mois plus froids?

Damien Ernst: "Pour décembre, on parle d'un redémarrage de Doel 1, Doel 2 et Doel 4. Si Electrabel arrive à tenir le planning de redémarrage, janvier devrait passer mais si Electrabel n'arrive pas -et il y a de fortes chances que ce soit le cas-, janvier risquerait d'être catastrophique. Janvier sera alors là bien pire que novembre. Autant, vous pouvez éviter une vague de froid en novembre, autant c'est quand même très très rare d'avoir un mois de janvier doux. C'est surtout en janvier qu'on peut craindre le pire si les centrales ne redémarrent pas."