Permis de détention d'un animal: la circulaire va arriver "dans les prochains jours"

(Belga) A partir du 1er juillet, ceux qui veulent acquérir ou adopter un animal en Wallonie devront présenter un extrait du fichier central démontrant qu'ils ne sont pas déchus de ce droit. Problème: les modalités de cette mesure ne sont pas encore parvenues aux communes, refuges et autres animaleries, ont soulevé, mercredi, en séance plénière du parlement wallon, les députés Jacqueline Galant (MR) et André Antoine (Les Engagés).

"La circulaire a été signée cette semaine. Elle arrivera dans les tout prochains jours afin que la mesure puisse être opérationnalisée" dans les temps, leur a répondu la ministre wallonne du Bien-être animal, Céline Tellier (Ecolo). "Cette réforme a été discutée avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, avec les refuges et les animaleries. Elle permettra de concrétiser ce permis de détention dont l'objectif est double: combattre l'impunité de ceux qui ont déjà maltraité des animaux et offrir un délai de réflexion - le temps d'obtenir auprès de la commune l'extrait du fichier central - afin d'éviter les achats impulsifs", a rappelé la ministre Tellier. "C'est un dossier important qui doit se concrétiser de manière claire", a-t-elle ajouté sans toutefois parvenir à convaincre André Antoine. "Il aurait été préférable de postposer l'entrée en vigueur de cette mesure pour mieux sensibiliser les différents acteurs et proposer un package complet avec des modalités concrètes d'application", a estimé le député centriste. (Belga)