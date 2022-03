Permis unique pour les migrants: la Wallonie veut avancer "sans délai" sur le sujet

(Belga) La Wallonie veut avancer "sans délai" sur la question du permis unique pour les migrants, quelle que soit leur nationalité, afin qu'ils aient accès au marché de l'emploi, a affirmé mardi la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale, interrogée sur le sujet en commission du parlement régional par le député Manu Disabato (Ecolo).

"J'ai déjà sollicité l'inscription de ce dossier à l'ordre du jour de la Conférence interministérielle (CIM) Migration. Son président, le secrétaire d'État Sammy Mahdi, estime toutefois que les dossiers qui sont déjà en cours de traitement au niveau de la CIM sont prioritaires et que le dossier de l'accessibilité au permis unique des migrants ne pourrait être envisagé que dans un second temps", a expliqué la ministre. "Je demanderai toutefois, lors de la prochaine CIM, que le sujet soit abordé et que nous puissions avancer sans délai", a-t-elle ajouté. "Cette question est pourtant prioritaire", a réagi Manu Disabato. "Il y a des secteurs en pénurie et des milliers de migrants disposant de qualifications. Il n'est pas acceptable de laisser les choses en l'état pour une position idéologique", a-t-il conclu. (Belga)