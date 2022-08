Pérou: le Premier ministre présente sa démission

(Belga) Le Premier ministre péruvien, Anibal Torres, a présenté sa démission, mercredi soir, alors qu'une crise politique secoue le pays. Dans une lettre au président Pedro Castillo, M. Torres écrit qu'il veut retourner auprès de ses étudiants et à la recherche scientifique.

Le chef de l'État n'a pas encore annoncé s'il acceptait ou non cette démission. Au Pérou, la démission du Premier ministre entraîne généralement le remplacement de tous les ministres. M. Torres est déjà le quatrième Premier ministre depuis que M. Castillo est devenu président il y a plus d'un an. Le gouvernement est sous pression depuis l'entrée en fonction de M. Castillo. Plusieurs ministres ont déjà démissionné en raison de divergences d'opinions, et le président fait l'objet d'une enquête pour corruption, après avoir déjà survécu à deux procédures de mise en accusation. (Belga)