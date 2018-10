Personnalités médiatiques aux élections: qui est passe, qui cale ?

Plusieurs personnalités issues du monde sportif, associatif ou de la société civile étaient candidates aux élections communales et provinciales du 14 octobre. Elles ont connu des fortunes diverses.

Candidats issus du monde sportif: A Tubize, l'ancien footballeur international du Sporting d'Anderlecht Walter Baseggio, natif de Clabecq, est élu sur la liste éB avec 523 voix. A Anderlecht, l'ancien diable rouge et ancien joueur du Sporting Georges Heylens a récolté 292 voix sur la liste PS-sp.a-cdH du bourgmestre sortant. Il n'est pas élu. La plus célèbre supportrice de Mauves, Michou Dehenain, ne parvient pas à décrocher son siège avec ses 283 voix de préférence. Elle figurait pourtant à la 2e place de la liste Défi, qui a obtenu 3 sièges. A Mouscron, l'ancien gardien de l'Excel, Logan Bailly (MR) ne récolte que 162 voix. Il n'est pas élu. L'ancien gardien de but Gilbert Bodart, qui n'avait pas récolté le nombre de signatures requis pour se présenter aux élections communales à Grâce-Hollogne, s'est finalement présenté à la province dans le district de liège pour le compte de "La Droite".

Les sportifs ont la cote

Seul sur sa liste et avec 579 voix de préférence, il n'est pas élu. A Dinant, l'ancien boxeur Alexandre Miskirtchïan (liste Dinant) récolte 295 voix de préférence, et siégera au conseil communal. Sa liste participera à la nouvelle majorité qui a éjecté dimanche soir le bourgmestre sortant Richard Fournaux. L'ancien boxeur Béa Diallo, engagé de longue date en politique, était tête de liste PS-sp.a à Ixelles. Il a récolté 2.755 voix de préférence. L'échevin sortant négocie un accord de majorité avec Ecolo-Groen, arrivé en tête dans la commune bruxelloise. L'ancien pongiste Philippe Saive a pour sa part récolté 714 voix sur la liste PS à Ans, liste sur laquelle figurait également l'ancien footballeur Raphaël Quaranta, aussi élu avec 352 voix. La hockeyeuse Aisling d'Hooghe, troisième sur la liste MR à Waterloo, siégera au conseil communal grâce à ses 847 voix de préférence.

Jeff Danes, de The Voice aux voix

Candidats issus de la société civile ou des médias: Jean-Denis Lejeune, père de Julie, une des victimes de Marc Dutroux, est engagé en politique depuis plusieurs années au cdH. Il était tête de liste IC à Flémalle et a remporté 1.071 voix de préférence. Il est élu. L'ancien procureur du Roi de Neufchâteau Michel Bourlet a pour sa part récolté 62 voix sur la liste Ecolo à Paliseul, qui n'obtient aucun siège. Walter Benjamin, blessé dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles se présentait sur la liste MR à Uccle. Ses 392 voix de préférence sont insuffisantes pour le voir siéger au conseil communal. Mohamed El Bachiri, époux de Loubna Lafquiri, décédée le 22 mars, se présentait pour sa part sur la Liste Bourgmestre à Molenbeek (tendance MR). L'auteur du livre "Un Jihad d'amour", devient le premier suppléant grâce à ses 333 voix de préférence.

Le monsieur météo de la RTBF Denis Collard, 3e sur la liste Action à Bertrix, rempile grâce à ses 799 voix. Sa liste obtient la majorité absolue. Vincent Flibustier, la fondateur du site parodique Nordpresse, ne récolte que 86 voix sur la liste Plan B à la Ville de Bruxelles. Il n'est pas élu. L'ancien directeur du Crioc Marc Vandercammen se présentait pour sa part sur la liste "Mons en Mieux!" de Georges-Louis Bouchez. Avec 272 voix, il n'est pas élu. Le finaliste malheureux de la finale de The Voice Belgique, Jeff Danes a obtenu 531 voix de préférence sur la liste PS à Tournai et devient 1er suppléant.