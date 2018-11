Perturbations dans la collecte des poubelles et dans les déchetteries à Bruxelles

(Belga) En raison d'une action syndicale, la collecte des sacs-poubelle était fortement perturbée lundi dans les communes d'Uccle, Ixelles ainsi que dans les quartiers Marie-Christine/Bockstael et Bruxelles-Canal, a indiqué Etienne Cornesse, directeur de la communication de l'agence régionale Bruxelles-Propreté. Des collectes de rattrapage étaient prévues dans l'après-midi.

Dans le cadre de la réforme des collectes, une centaine d'agents du secteur du Triomphe étaient en grève, estimait Michel Piersoul, représentant syndical SLFP. "L'autorité a décidé de renforcer les tournées carton, donc d'augmenter le poids carton, dans ce secteur, pour retirer cette charge de l'après-midi en les ajoutant aux tournées du matin, ce qui augmente le poids pour ceux qui travaillent le matin. Ils ont décidé de refuser de travailler dans ces conditions vu qu'il y a déjà une pénibilité extrême." Vendredi, une première discussion a été organisée avec l'autorité. Les travailleurs ne s'étant pas sentis entendus, un mouvement de grève a été initié. Lundi matin, en l'absence de propositions, le personnel a prolongé son action. Ce mouvement de grève pourrait se prolonger dans les jours qui viennent. A la suite d'une nouvelle agression le vendredi 2 novembre au Recypark, les travailleurs ont fermé le site près du pont Van Praet et ont réitéré leur demande d'avoir des gardes à l'entrée pour prendre les identités des gens et vérifier ce qu'ils emmènent à jeter. "Cela fait plus d'un an qu'on a cette demande", remarque Michel Piersoul. "Il y a des agressions verbales et physiques parce qu'on refuse l'accès à certains endroits pour vider, que certains ne veulent pas payer le surplus... On a eu une réunion ce vendredi, mais ce matin il n'y avait qu'une personne de chez nous à l'extérieur du site pour faire les contrôles alors qu'on veut des gardes assermentés. Il y a eu une nouvelle agression dans le site en début d'après-midi et le Recypark a été fermé vers 15H00. Le Recypark Sud a fermé en solidarité". (Belga)