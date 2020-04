Peste porcine africaine: réouverture sous conditions de la forêt dans les zones infectées

(Belga) La ministre wallonne de la Forêt a annoncé, jeudi, la réouverture sous conditions, à partir du 15 mai, de la forêt dans les zones infectées par la peste porcine africaine.

Dans un premier temps, seuls les citoyens habitant à proximité de la forêt gaumaise pourront profiter de cette réouverture. Le tourisme et les déplacements en voiture à des fins récréatives restent, eux, interdits jusqu'à nouvel ordre dans le cadre des mesures de confinement liées au Covid-19, a précisé la ministre. En ce qui concerne la peste porcine africaine, dont l'épidémie a éclaté au sud du pays à l'automne 2018, "nous avons maintenant des signaux positifs qui indiquent une prochaine sortie de crise. Ceci nous permet d'envisager sereinement la réouverture de la forêt gaumaise pour ses différents usagers et en premier lieu ses habitants", s'est réjouie Céline Tellier. Fin mars, celle-ci avait déjà réautorisé, sous certaines conditions de biosécurité, la reprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière dans la zone infectée. (Belga)