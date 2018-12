Philippe De Backer et Pieter De Crem nouveaux ministres: mais qui sont-ils?

Deux nouveaux ministres pour remplacer le départ des ministres N-VA. Pourtant ce ne sont pas des nouvelles têtes en politique belge.



Philippe De Backer: de l'Europe au fédéral

Philippe De Backer vient juste de fêter ses 40 ans. L’homme politique de l’Open VLD est secrétaire d’état à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord depuis 2014. Mais avant ça?

C’est un ancien étudiant de l’université de Gand. Il a obtenu son doctorat en 2004. Pendant ses études, il était un membre principal du groupe de réflexion libéral "Liberales". De 2007 à 2010, Philippe De Backer a été président de Jong VLD Nationaal et en même temps, il siégeait au conseil communal de Kappellen.

C’est en septembre 2011 qu’il devient membre du Parlement européen en tant que membre de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE). Il travaille à la commission Transport et à la commission Affaires économiques et monétaires.

En 2014 : nouvelles élections européennes. Il occupe la première place sur la liste des suppléants Open VLD. Il est élu et assure la suppléance de Karel De Gucht. Il démissionne de son mandat en mai 2016 au moment d’entrer au gouvernement fédéral belge.





Pieter De Crem: dans le fauteuil fédéral depuis plus de 6 ans

Pieter De Crem est un habitué du gouvernement. Le ministre CD&V de 56 ans est devenu ministre fédéral de la défense en 2007. Mais avant cela, il a étudié la philosophie romane à l’université de Louvain avant de bifurquer vers le droit international à la VUB. Il est néerlandophone, mais parle plusieurs langues : français, anglais et allemand évidemment, mais aussi espagnol, italien, portugais un peu de russe.

En 1994, il reprend le maïorat d’Aalter. Il a reconduit sa majorité aux dernières élections. Côté fédéral, il a été ministre de la Défense pendant plus de 6 ans en traversant les différentes crises politiques.

Depuis 2014, il assure la fonction de secrétaire d'état au Commerce extérieur.