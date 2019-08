Philippe Muyters renonce à être ministre à l'avenir

(Belga) Le ministre flamand Philippe Muyters (N-VA) a annoncé mardi qu'il renonçait à toute ambition ministérielle dans le prochain exécutif. Après dix années de présence au gouvernement, il entend passer à autre chose.

Agé de 57 ans, M. Muyters a indiqué au Tijd et à la VRT-radio avoir pris cette décision il y a plus d'un an déjà. L'Anversois était passé en 2009 du Voka, l'organisation patronale flamande, à la sphère politique sous les couleurs de la N-VA. Compétent pour l'Emploi, l'Economie, l'Innovation et les Sports dans le gouvernement flamand, il dit ne rien regretter de son choix à l'époque. "Avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je referais la même chose". Elu le 26 mai dernier au Parlement flamand, il entend bien exercer son mandat de député. (Belga)