Philippe Vautard devient officiellement bourgmestre de Floreffe

(Belga) Philippe Vautard, tête de liste de Rassemblement pour Floreffe (RPF) lors des dernières élections communales, est devenu officiellement bourgmestre de Floreffe mardi soir. Une motion de méfiance à l'égard de l'ancienne majorité et un nouveau pacte de majorité ont été votés au conseil communal.

DéFi avait annoncé quitter la majorité le 8 avril, défaisant par la même occasion l'ancienne majorité composée avec le PS et Ecolo. En outre, le changement promis lors des derniers suffrages n'aurait pas été insufflé, selon Olivier Trips, tête de liste de DéFi. Un rapprochement a donc été fait avec RPF pour constituer une nouvelle majorité. Albert Mabille, qui était devenu le premier bourgmestre Ecolo de la province de Namur en 2018, cède donc sa place à Philippe Vautard. Olivier Trips reste lui premier échevin. Le nouveau collège communal est également composé de Barbara Bodson (RPF), Cédric Duquet (DéFi) et Damien Habran (RPF). La présidence du CPAS reviendra elle à Delphine Monnoyer (désormais indépendante mais sur la liste RPF) début mai. Conformément aux dispositions légales, l'adoption de la motion de méfiance entraine aussi de plein droit la démission des membres du conseil de l'action, du bureau permanent et des comités spéciaux. Ceux-ci resteront toutefois en fonction jusqu'à la prestation de serment de leurs remplaçants. (Belga)